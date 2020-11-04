وزير التربية من السويداء: الدروس الخصوصية “باب رزق”!!

السويداء – رفعت الديك

ركز وزير التربية دارم طباع على أهمية تجربة التعليم المتمازج، و التي بدأت الوزارة تطبيقها بهدف إدخال التكنولوجيا في التعليم، مبيناً خلال جولة له على عدد من مدارس محافظة السويداء أن إدخال هذه التقانة يندرج ضمن سياق متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين.

وخلال لقائه الأسرة التربوية على مدرج مسرح التربية، أكد الوزير على أهمية تعزيز وبناء شخصية المتعلم ليكون قادراً على تمثيل المواطن الذي نطمح، مشيراً إلى أن العملية التعليمية في السويداء منتظمة ومدارسها ذات مستوى عال، مؤكداً على دور الكادر الإداري والتدريسي في تهيئة بيئة مناسبة للتعليم والاهتمام بالدورات التي تقيمها الوزارة وعكسها على واقع العمل في المدارس بشكل يحولها إلى مراكز إشعاع حضاري، مبيناً أن مأساة التصحيح وتسريب الأسئلة سيتم حلها عبر أتمتة الأسئلة وتصحيح وإخراج النتائج بشكل مؤتمت والابتعاد عن العمل اليدوي، كما سيتم تطوير التقويم الأدائي عبر علامات تقويمية كشرط لدخول امتحان الشهادة.

وأكد أنه تم توزيع مليون ليرة لكل مدرسة لشراء القرطاسية والوسائل التعليمية والقيام بأعمال الصيانة بإشراف لجنة شراء من داخل المدرسة، وكذلك توزيع أجهزة قياس حرارة لكافة المدارس مشدداً على ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي بالمدارس وعدم التهاون به، معتبراً أن الدروس الخصوصية “باب رزق”، وعلينا تطوير إمكانيات وأدوات المدرس في المدرسة بشكل ينهي الحاجة للدروس الخاصة.

بدوره نوه الرفيق أمين فرع الحزب فوزات شقير إلى أهمية حشد كافة الطاقات لتطوير العملية التربوية والارتقاء بها.