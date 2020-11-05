انطلاق فعاليات مهرجان الحسكة الفني

الحسكة – البعث

انطلقت فعاليات مهرحان الحسكة الفني “ترابك ذهب”، الذي تقيمه مديرية الثقافة في الحسكة بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وتميز بالحضور الجماهيري.

وأكد مدير الثقافة عبد الرحمن السيد أن هذا العمل يحمل في طياته عدة رسائل مفادها أن هذا التراب غال ولن نفرط به وهو حاضرنا ومستقبلنا وماضينا، وأشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققها ويحققها بواسل قواتنا المسلحة على امتداد جغرافيا الوطن.

من جانبه لفت الفنان إسماعيل خلف مدير المهرجان إلى الألوان الفنية التي يتضمنها المهرجان بمشاركة عدد من الفرق الفنية سواء في فنون الفلكلور الشعبي والتراث والعزف على عدد من الآلات الموسيقية التي تعكس حالة التراث الذي تتميز به منطقتي الجزيرة السورية والفرات وقراءات أدبية وعروض مسرحية.

وعبّر الفنان باسل حريب عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان من خلال العرض المسرحي “فرحة”، الذي يجسد الفرح والابتهاج بالانتصارات العظيمة للجيش العربي السوري وهو يدك بؤر الإرهاب ويطهر تراب الوطن من دنسه.