ببغاء ينقذ صاحبه من الموت

خرج رجل من مأزق كبير كان من الممكن أن يودي بحياته، بفضل ببغاء يملكه، بعد أن أيقظه الطائر من نوم عميق ليتمكن من الخروج بسرعة من منزله الذي اشتعلت فيه النيران.

وكان أنتون إنغيوين نائما عندما بدأ الـببغاء “إيريك” بإصدار أصوات عالية وكأنه يصرخ ليوقظ صاحبه، مع بدء رائحة الدخان في الانتشار داخل المنزل.

وقال الرجل الذي يعيش في بيرزبن بأستراليا: “سمعت صوت ضربة وبدأ إيريك في الصراخ، فاستيقظت وشممت رائحة دخان، فأخذته وخرجت بسرعة من الغرفة، ثم رأيت النيران تتصاعد في المنزل، ثم أخذت حقيبتي وخرجت مسرعا.. وأشعر بالصدمة لأنني بخير”.

من جانبه، قال أحد عمال الإطفاء: “لقد صرخ الببغاء قائلا (أنتون أنتون)، لتنبيه مالكه.. مع أنه يوجد أجهزة كشف للدخان في المنزل، لكن الببغاء نبه الرجل قبل أن تصدر الأجهزة إنذارا”.