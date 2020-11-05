حفل موسيقي لثنائي “رابسودي” في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة:

أقيمت على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية أمسية موسيقية لـ “ثنائي رابسودي” قدّمها الفنانان الموسيقيان طارق حاتم “فلوت” ورهف شيخاني “هارب”، أمام حضور مميز من جمهور الموسيقا والثقافة.

وتنوعت الأعمال والمعزوفات الموسيقية التي قدمها الفنانان حاتم وشيخاني فجاءت غنيّة بالمعزوفات الكلاسيكية والحديثة لرقصات الفالس والتانغو والفلامنغو ولمؤلفين عالميين من ألمانيا وفرنسا والأرجنتين: كليمنس دي غراندفال – جاك فرانسوا ايبرت – كريستوف فيليبالد غلوك- استور بيازولا مع تقديم مقطوعتي عزف منفرد لكل منهما.

وتأتي هذه الأمسية ضمن مشروع الفنانين حاتم وشيخاني لتعريف الجمهور بآلتي الهارب والفلوت وتناغمهما موسيقيا وتميزهما بالتنوع والغنى والرشاقة الإبداعية الفنية، وهذا ما يعمل الفنانان على إيصاله للجمهور للتعريف بهذه الموسيقا العالمية المعروفة.

وأكد مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم أن هذه الأنشطة والفعاليات النوعية التي تقيمها وزارة الثقافة تسهم في الإضاءة على الموسيقا العالمية وأنواعها وألوانها وتعريف الجمهور بها من خلال هذه الأمسيات الموسيقية التي تنفّذها مديرية الثقافة في اللاذقية ضمن خطة الوزارة ونشاطاتها النوعية المتنوعة.