رئة جديدة لطرطوس بـ 11400م2

طرطوس- وائل علي

رئة جديدة خضراء بـ 11400م2 ستضاف لقائمة الرئات والمسطّحات الخضراء التي تتنفسها مدينة طرطوس، لعلّها تعيد الألق لما كانت مدينتنا الجميلة تتباهى به بعد أن فقدت حدائقنا ومسطحاتنا ما كان عنواناً وعلامة فارقة في بهائها وروعتها وتنسيقها.

حول الحديقة الجديدة يوضح مدير الشؤون الفنية في مدينة طرطوس حسان نديم حسن أن المكان بات جاهزاً تماماً بانتظار تحديد موعد النقل الذي يتوقع أن يكون في القريب العاجل، مشيراً إلى إعداد دراسة للحديقة سيتمّ الانتهاء منها حال تسليم الموقع الذي يقع في منطقة متاخمة للوسط التجاري بين حيي الرمل والكرامة (اللحودية)، حيث ستشكّل متنفساً كبيراً للمنطقة كونها تفتقر للحدائق.