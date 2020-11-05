“غيوم داكنة” في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يشارك الفيلم الروائي الطويل “غيوم داكنة” سيناريو وحوار وإخراج أيمن زيدان ومشاركة ياسمين أبو فخر في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 36 والتي ستعقد من 7 إلى 12 تشرين الثاني ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية.

والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ويتناول الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي خلفتها الحرب على المجتمع السوري، ويروي سيرة رجل يعود إلى قريته المدمّرة بفعل الحرب، يجرّ آلام مرضه وتعبه، فيبدو كمن يود أن يصل إلى بيته القديم ليخطّ فيه وصيته الأخيرة! لكنّ المفاجأة ما يكتشفه عندما يصل، إذ يعيش احتلال منزله من قبل أشخاص غرباء لهم حكاياتهم، لكن المفارقة أن مصيره يتداخل مع مصائرهم كحالة شاهدة على واقعة الحرب.

الفيلم من تمثيل: وائل رمضان، رامز عطالله، لينا حوارنة، حازم زيدان، لمى بدور، نور علي، محمد زرزور، بالاشتراك مع محمد حداقي، كما يشارك فيه جود سعيد، علاء قاسم، مازن عباس، إدارة الإنتاج: باسل عبد الله، مدير التصوير: فرانسوا كوبيه، المونتاج: أسامة عبود، الصوت: مهدي رحيم زاده، الموسيقا: سمير كويفاتي، الديكور: علاء صبري، مساعدة الإخراج: يارا جروج، المخرج المساعد: حازم زيدان، مشرف الإضاءة: عمر زين العرب، التصوير: مازن العسكري، الأزياء: رجاء مخلوف، المكياج: أحمد حيدر، السكريبت: رهف سركيس.