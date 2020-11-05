مجدّداً.. فرنسا تلوح بمعاقبة النظام التركي

يتصاعد التوتر بين فرنسا والنظام التركي إثر استفزازات الأخير المتواصلة، وآخر مؤشرات هذا التوتر جاء بعد إقدام السلطات الفرنسية بحظر جماعة تركية يمينية متطرفة عرفت بممارساتها الفاشية على الأراضي الفرنسية، ما شكّل صدمة لنظام رجب طيب أردوغان، إضافةً إلى تلويح فرنسا بعقوبات محتملة ضد هذا النظام.

ووصفت السلطات الفرنسية هذه الحركة بـ”الذئاب الرمادية” القومية المتطرفة شبه العسكرية، مضيفةً: “إنّ الحركة كانت متورطة في مظاهرات عنيفة ضد نشطاء معارضين لنظام أردوغان”.

في الأثناء، ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، معتبراً أنها “عنيفة وتتسم بالكراهية”، وتحدث مجدداً عن احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

وقال لودريان لإذاعة “أوروبا 1”: “هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام أردوغان وهي غير مقبولة”، في وقت يتصاعد التوتر الثنائي بين باريس وأنقرة.

كذلك، تابع وزير الخارجية: “ليست فرنسا وحدها المستهدفة، هناك تضامن أوروبي كامل بشأن المسألة”، مضيفاً: “نريد بحزم شديد أن يتخلى النظام التركي عن هذا المنطق”.

وأضاف: “إذا لم يحدث ذلك، فإن المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، قرر أنه سيتخذ التدابير اللازمة حيال النظام التركي”، مشدداً على أن هناك وسائل ضغط، وأجندة من العقوبات المحتملة