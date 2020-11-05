قمة نارية بين الليفر والسيتي والريال أبرز محطات الدوريات الأوروبية

يتجدّد عصر غدٍ الجمعة الموعد مع منافسات الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى بأسبوع حافل يعد بإشباع نهم محبي الساحرة المستديرة، خاصةً وأن مواجهات دوري أبطال أوروبا لم تكن بالمستوى المطلوب. وكالعادة ستكون البداية من مهد الكرة إنكلترا، حيث يترقّب عشاق الكرة الإنكليزية قمّة من العيار الثقيل لحساب الجولة الثامنة بين حامل اللقب للموسم الماضي ومتصدّر الترتيب حالياً ليفربول ووصيفه العام الماضي وصاحب المركز العاشر لهذا الموسم مانشستر سيتي.

الريدز يدخلون المباراة متسلّحين بمعنويات عالية بعد فوز قويّ في التشامبيونز ليغ، وسيكون هدفهم نقاط المباراة الثلاث لإسكات الانتقادات التي وُجّهت لهم لسوء الأداء في الدوري المحلي، رغم الفوز في خمس مباريات من أصل سبع خاضوها، بينما سيكون السيتي مطالباً بالفوز إذا ما أراد الاقتراب من مكانه الطبيعي على سلم الترتيب، وربما تكون حظوظهم أكبر من الليفر إذا ما عرف لاعبو المدرّب بيب غوارديولا استغلال نقاط ضعف الليفر، وخاصة دفاعياً مع افتقادهم للثلاثي فان دايك وماتيب وفابيينو، ما جعل المدرّب الألماني يدفع بالثنائي الشاب ناثانيل فيليبس وريس ويليامز، ومع فريق بخبرة السيتي ربما تكون هذه الفرصة السانحة لتكرار الهزيمة الثقيلة لليفر أمام أستون فيلا.

إسبانياً ستكون العيون متجهةً إلى ملعب المستايا، حيث سنشهد قمة الجولة التاسعة من الليغا، بين ريال مدريد الوصيف وفالنسيا الثالث عشر، ورغم أن الخفافيش يشكّلون نداً قوياً للملكي على الدوام إلّا أن مهمتهم لن تكون بهذه السهولة هذه المرة، فالريال يعيش محلياً أفضل فتراته بعد أن فاز في الكلاسيكو على برشلونة، ثم سحق هويسكا بأربعة أهداف، بينما يعاني الضيوف كثيراً منذ انطلاقة هذا الموسم.

ومع الاطمئنان على حالة هازارد وتأكيد مشاركته في المباراة وعودة مارتن أوديغارد من الإصابة، تصبّ التوقعات كلّها لمصلحة الملكي الذي يغيب عنه داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وناتشو فرنانديز، وكذلك إيدير ميليتاو بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي إيطاليا يستعدّ رفاق رونالدو أصحاب المركز الثالث لمتابعة مسيرتهم التصاعدية لعودتهم إلى مكانهم الطبيعي في صدارة الكالتشيو، وذلك عندما يلاقون لاتسيو صاحب المركز العاشر، وبعد تصحيح المسار في دوري الأبطال نتوقع أن نشهد استمراراً للأداء الممتع لليوفي مع وجود البرتغالي رونالدو وتألق موراتا وديبالا، وعلى ما يبدو أن المدرّب الإيطالي بيرلو قد وجد تشكيلته الأساسية التي ستكون ذخيرته للفوز في البطولات لهذا الموسم.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة الثامنة)

مباريات الجمعة: برايتون– بيرنلي 7.30 مساءً، ساوثامبتون– نيوكاسل 10 مساءً.

مباريات السبت: إيفرتون- مانشستر يونايتد 2.30 ظهراً، كريستال بالاس- ليدز يونايتد 5 مساءً، تشيلسي– شيفيلد 7.30 مساءً، وست هام– فولهام 10 مساءً.

مباريات الأحد: وست بروميتش ألبيون– توتنهام 2 ظهراً، ليستر سيتي– ولفرهامبتون 4 عصراً، مانشستر سيتي– ليفربول 6.30 مساءً، أرسنال- أستون فيلا 9.15 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة السابعة)

مباريات الجمعة: ساسولو– أودينيزي 9.45 مساءً.

مباريات السبت: كالياري– سامبدوريا 4 مساءً، بنيفنتو– سبيزيا 7 مساءً، بارما– فيورنتينا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: لاتسيو– يوفنتوس 1.30 ظهراً، أتالانتا– إنتر، جنوى– روما، تورينو– كروتوني 4 عصراً، بولونيا– نابولي 7 مساءً، ميلان- هيلاس 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة التاسعة)

مباريات الجمعة: إلتشي- سيلتا فيغو 10 مساءً.

مباريات السبت: ويسكا– إيبار 3 عصراً، برشلونة- ريال بيتيس 5.15 مساءً، إشبيلية– أوساسونا 7.30 مساءً، أتلتيكو مدريد- قادش 10 مساءً.

مباريات الأحد: خيتافي– فياريال 3 عصراً، ريال سوسيداد– غرناطة 5.15 مساءً، ليفانتي- ديبورتيفو ألافيس، بلد الوليد- أتلتيك بلباو 7.30 مساءً، فالنسيا- ريال مدريد 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– تواجه ليفربول مع منافسه مانشستر سيتي في 83 لقاء، فاز فيها الريدز في 44 مباراة، فيما كان الانتصار حليفاً للسيتزنز في 15 مرة فقط، وتعادلا في 23 لقاء.

– تواجه يوفنتوس ولاتسيو في 57 مباراة في روما لحساب الدوري الإيطالي، وكانت الغلبة الأكبر ليوفنتوس بـ 31 فوزاً و13 تعادلاً و13 هزيمة فقط.

– فالنسيا فاز في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات خاضها ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، مقابل ثلاث هزائم وتعادل.

– خسر زين الدين زيدان مدرّب ريال مدريد مرتين من زياراته الثلاث إلى ملعب ميستايا في بطولة الدوري الإسباني، وكلاهما بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما فاز مرة واحدة في المجموع.