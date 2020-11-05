متحف لمراسم الدفن في فيينا

لم تثن جائحة فيروس كورونا سكان فيينا، عن زيارة متحف مخصص بالكامل لمراسم دفن الموتى، حيث تقوم فكرة المتحف على مواجهة فكرة الموت وجها لوجه ومن دون تورية وبشكل من الفكاهة، وأجرت وكالة فرانس برس تقريرا داخل المتحف الذي كان مليء بالتوابيت والملابس القديمة الشهيرة في الثقافة النمساوية. وكان السياح من دول بعيدة جدا كاليابان وكندا يزورون المتحف قبل تفشي كورونا في العالم، ولكن مع تدابير احتواء كورونا وإقفال الحدود سيكون النمساويون الزوار الوحيدين في عيد جميع القديسين في شهر تشرين الثاني الجاري.