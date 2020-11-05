محلج سلمية يستلم ٧٩٢ طناً من الأقطان المحبوبة

حماه ـ يارا ونوس

استلم محلج سلمية ٧٩٢ طناً منذ بداية تشرين الأول ولغاية تاريخه من الأقطان المحبوبة المستلمة من فلاحي الرقّة.

وأكد مدير المحلج المهندس باسل الحموي في تصريح لـ”البعث” بدء عمليات الحلج في مطلع الشهر الحالي والعمل بوردية واحدة في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة، وأن الطاقة الإنتاجية للمحلج تبلغ حوالي ٢٥ طناً يومياً، لافتاً إلى أنه سيتم توريد البذور الصناعية الناتجة عن الحلج إلى شركات الزيت العامّة والخاصّة.

ويضيف الحموي بأن المحلج يضم ٤ آلات حلج قديمة، و٩٠ منشاراً وعدداً كافياً من العمال البالغ عددهم ١٧٥ عاملاً ، منوهاً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال المحلج في كل موسم لإتمام عمليات الحلج بالسرعة القصوى، وبيّن دور الشعبة الفنيّة مع العمال الفنيين الذين يقومون بشكل مستمر بعملية صيانة شاملة لآلات المحلج القديمة وسواحبها، وأشاد بدور ورشة تصنيع وتجهيز الشوادر وإصلاحها لكافة المحالج، حيث يضم ١٢ عاملة تقوم على تصنيع الشلول وأكياس البزر وإصلاحها، إضافة لتصنيع غلافات للبالة.

أمّا عن الصعوبات التي يعاني منها المحلج حدثنا المدير عن الواقع السيئ للكهرباء والانقطاعات الكثيرة ممّا يؤثر سلباً على العملية الإنتاجية. ونظراً لذلك طالب بضرورة استثناء المحلج وتغذيته بخط كهربائي مستقل خارج خطوط التقنين. كما وطالب برفع أجور العمّال الموسميين باعتبارها متدنية في ظل الظروف المعيشيّة الصعبة، إضافة إلى ضرورة تأمين سيارة خدمة في المحلج.