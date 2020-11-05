نظارات فيسبوك للواقع تعزز السمع

يطور فريق من الباحثين في فيسبوك إمكانية استخدام نظارات الواقع المعزز لعزل محادثة معينة في بيئة صاخبة، وقال توماس لونر، رئيس البحث في مختبر علوم السمع لدى فيسبوك، “كثير ممن يعانون من ضعف السمع لا يستخدمون المساعدات السمعية لأنها لا تعمل جيدا في الحالات التي نواجهها يوميا، مثل دخول مطعم صاخب، أو محادثة بين عدة أشخاص في حفلة صاخبة، أو في سيارة متحركة”.

ووجد الفريق أن تطوير نظارات الواقع المعزز يفيد المساعدات السمعية أيضا، بابتكار نظام يفهم ما تريد الإصغاء إليه، ويعزل الأصوات التي تريد سماعها ويحسنها، ويقلل ضوضاء المكان المشتتة للانتباه.

ونشر لونر وفريقه مؤخرا دراسة توضح بالتفصيل كيف تستخدم منصة الواقع المعزز في تحسين المساعدات السمعية، فتسد الفجوة من خلال تكامل المستشعرات متعددة الوسائط، مع الاستفادة من أبحاث الذكاء الاصطناعي الحالية المكثفة، وأطر تعلم الآلة.

معروف أن المساعدات السمعية تعمل على تضخيم الصوت فقط، وتضيف لها التقنية الجديدة القدرة على عزل أصوات معينة وكتم أصوات أخرى خصوصا في مواقف الاستماع الصعبة، مثل الحفلات الصاخبة. ولتحقيق ذلك، يعتمد الفريق على إمكانيات نظارة الواقع المعزز في رسم الخرائط المكانية لعزل الصوت الذي يريد المستخدم الإصغاء إليه، كأن يكون صوت آخر يتحدث إليه في حفلة صاخبة.