وجوه واعدة في بطولة الجمهورية لشطرنج الرجال

اختتمت مساء أمس في صالة الشطرنج بمدينة الفيحاء في دمشق منافسات الدور نصف نهائي لبطولة الجمهورية للرجال بمشاركة 12 لاعباً من خمس محافظات إضافة لهيئة الإدارة المحلية، البطولة أقيمت وفق النظام السويسري من سبع جولات بزمن (90 دقيقة+ 30ثانية) وبعد منافسات قوية تأهل في نهايتها سبعة لاعبين للنهائي الذي لم يحدد موعد إقامته وسينضم إليهم علي حمودي وطلال الزعيم وبشير عيتي المتأهلين سابقاً.

النتائج الفردية للاعبين أسفرت عن فوز مالك قونية لي بالمركز الأول (من هيئة المحافظة) وجمع ست نقاط تلاه آرام آدم (من دمشق) وجمع ٥،٥ نقطة، ثم أحمد حماد (من دمشق) وجمع ٥ نقاط، وحل رابعاً كنان هنيدي (من السويداء) وجمع ٤ نقاط ، وجاء في المركز الخامس إسماعيل خضور (من حماة) وجمع 5. 3 نقاط، تلاه سادساً حسين عبود (من اللاذقية) بنفس الرصيد من النقاط وتخلف بفارق الجداء، وجاء سابعاً هيفيار خرفان (من اللاذقية) بثلاث نقاط.

رئيس اتحاد اللعبة علي عباس أشار “للبعث” إلى أن البطولة أفرزت عدداً من الوجوه الواعدة وأهمهم حسين عبود (13 عاماً)، وهي تعتبر سابقة بتأهله لنهائي الرجال بهذا العمر الصغير، كما برز الواعد ريان ديب من طرطوس (16عاماً) لكن لم يحالفه الحظ بالتأهل.

وأضاف عباس: تواجد أيضاً بالبطولة اللاعب المخضرم معاذ البوشي ( 66 سنة) كأكبر اللاعبين المشاركين، وكانت عودة جميلة منه للمشاركة في البطولات بعد انقطاع عن اللعب الرسمي لأكثر من ثلاثة عقود.

عماد درويش