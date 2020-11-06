أميركا فوق صفيح ساخن.. ترامب لا ينوي الاعتراف بهزيمته

يستمر فرز الأصوات في 6 ولايات أميركيّة بانتظار حسم اسم الفائز، ولا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن يملك 253 صوتاً في “الكليّة الانتخابيّة”، مقابل 213 صوتاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أوضح مقربون منه أنه لم يقم بإعداد “خطاب التنازل” الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات الأمريكية، مشيرين إلى أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة.

ومع الحديث المتواتر بين المرشحين بايدن وترامب حول فوزهما المرتقب بنتائج الانتخابات الرئاسية يترقب الأميركيون نتائج فرز الأصوات في 6 ولايات، وهي أريزونا (تملك 11 صوتاً في الكليّة الانتخابيّة)، جورجيا (16 صوتاً)، نيفادا (6 أصوات)، كارولاينا الشمالية (15 صوتاً)، بنسيلفانيا (20 صوتاً)، وألاسكا (3 أصوات).

بايدن يظهر متقدماً في ولاية أريزونا بعد فرز 90% من الأصوات، حيث حصل على 50.1% مقابل 48.5% لترامب، وذلك بحسب مركز “إديسون” للأبحاث وشبكة “سي ان ان”. وبعد فرز 89% من الأصوات، يتقدّم المرشح الجمهوري في ولاية نيفادا بنسبة 49.4% مقابل 48.5% لترامب.

وفي بنسيلفانيا أيضاً يتقدّم بايدن بفارق بسيط، حيث حصل على 49.4% والرئيس الأميركي على 49.3% بعد فرز 95% من الأصوات، فيما أكد مركز “إديسون”، أنّ هامش تقدم بايدن في الولاية يرتفع إلى 9746 صوتاً.

أما في ولاية كارولاينا الشماليّة فيتقدم ترامب، بنسبة 50.0% مقابل 48.6% لبايدن، بعد فرز 95% من الأصوات، كما يتقدم في “ألاسكا” بنسبة 62.9% مقابل 33.0% لبايدن بعد فرز 47% من الأصوات.

وحصل المرشحان على النسبة نفسها 49.4% في ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات.

وبعد تقدّم بايدن في بنسيلفانيا، قالت حملة ترامب إن الانتخابات “لم تنتهِ بعد”، مشيرةً إلى وجود “عدد كبير من المخالفات في الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا”.

الرئيس الأميركي رأى في تغريدة له على “تويتر” أنّ مدينة فيلاديلفيا في بنسيلفانيا “لديها تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات”، واتهم حاكم بنسيلفانيا والمحكمة العليا للولاية، بـ”انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة”، متحدثاً عن أنّه “تمّ استبعاد المراقبين بصورة شائنة، الذين هم حماة النزاهة والشفافية”. وأضاف: “لقد تصرفت بنسيلفانيا بطريقة مروعة خارجة عن القانون، ونأمل أن يتمّ تصحيح ذلك في المحكمة العليا للولايات المتحدة، كما أن عمليات الاقتراع المتأخرة التي جرت بعد يوم الانتخابات غير قانونيّة”.

شبكة “فوكس نيوز”، كشفت عن وجود “انقسام بين مساعدي ترامب، بين من يدعو إلى التنازل والاعتراف بالهزيمة إذا حصل جو بايدن على 270 صوتاً انتخابياً، وبين من يدعو إلى الاستمرار بالقتال حتى النهاية”، وقالت: “لا يوجد أي مؤشر في البيت الأبيض حتى الآن يدل على أن ترامب سيتنازل، حتى لو فاز بايدن”.

يذكر أنّ ترامب اتهم خصومه الديمقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسيّة، من دون أن يقدّم أيّ دليل عليه، فيما قام موقع “تويتر” قام بوضع إشارة “إعلام مضلل” على العديد من تغريدات الرئيس الأميركي التي تحدثت عن تزوير الانتخابات وسرقة الديمقراطيين لها، بالإضافة إلى كلمته مساء أمس الخميس، حيث أشار في تغريدة له إلى أنّ تويتر “أصبح خارج السيطرة”.

من جهتها، عبّرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، عن سعادتها بالنتائج الرسميّة التي بدأت تظهر، حيث “بدا واضحاً أن جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيفوزان في الانتخابات”.

بيلوسي قالت خلال مؤتمر صحفي لها في مبنى الكونغرس الأميركي اليوم الجمعة: “لم نفز في كل المعارك ولكننا ربحنا الحرب في النهاية”، محذرةً من أنّ ترامب “سيقوم بالكثير من الأعمال السيئة بعد خسارته الانتخابات، وهناك قلق بشأن الضرر الذي سيلحقه في هذه الفترة”.

وأضافت قائلةً: “جو بايدن هو الرئيس الذي سيوحد الأميركيين، ونتطلع الى نجاحات قادمة”، مشددةً على أنّه “يجب أن نحترم خيار الأميركيين”.

بيلوسي تحدثت عن أنّ الحزب الديمقراطي “فقد بعض المقاعد في مجلس النواب، لكننا فخورون بالديمقراطيين الذين قلبوا النتائج في الولايات التي تقدم بها ترامب”، مشيرةً إلى أنّ مجلس النواب “يتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن لإنجاز عدد من التدابير لمواجهة وباء كورونا”.

يذكر أنّ الديمقراطيين خسروا 7 مقاعد في مجلس النواب، فيما خسر الجمهوريون مقعدين فقط وفازوا بـ8.

رئيسة مجلس النواب دعت الجميع إلى الطاولة “لتأمين الطعام والسكن للأميركيين”، متحدثةً عن أنّ “المزاج العام هو الأهم، لنا فالناس يريدون تعزيز الاقتصاد واستحداث الوظائف”.