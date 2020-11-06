الساحل يبحث عن فوزه الأول من بوابة الشرطة

طرطوس – البعث

يسعى الساحل لتجاوز عثرتي الجولتين الماضيتين عندما يستقبل اليوم فريق الشرطة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الكروي الممتاز، فأصحاب الأرض وبعد خسارتين كلفتهما التراجع للمركز قبل الأخير، يدركون أن أي تعثر جديد سيعني دخول الفريق في نفق مظلم، بينما يسعى الشرطة لتحقيق الفوز بعد تعادلين جعلاه يستقر في المركز الثامن.

مدرّب الساحل فراس معسعس أشار إلى ضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول قائلاً: للأسف بدايتنا لم تكن جيدة، ظلمنا أنفسنا بأماكن وتعرضنا للظلم بمباراتنا مع تشرين، حيث قدّم الفريق مستويات جيدة بالشوط الأول، النتيجة كانت سيئة وككادر ولاعبين نتحمّل المسؤولية، مباراتنا مع الشرطة لا تقبل القسمة على اثنين، هي مباراة ردّ الاعتبار لجماهيرنا وإعادة البسمة لهم، نظراً لحالة الجو السيئة لم نتدرّب على أرضية ملعب المباراة إلا مرة واحدة وباقي التدريبات كانت بملعب سداسي لا يتناسب مع منافسات كرة القدم، لدينا تصميم كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة الذي يمتلك عناصر متميزين استطاعوا أن يحقّقوا نتائج إيجابية بمباراتين متتاليتين، لديهم نقاط قوة وضعف سنعمل على استغلالها، عملنا على تصويب أخطاء فريقنا لنؤكد لجماهيرنا أن فريقنا يستحق المنافسة في الدوري الممتاز.

بطاقة المباراة

الزمان: الثانية ظهراً. المكان: الملعب البلدي في طرطوس.

في ذهاب الموسم الماضي فاز الشرطة بثلاثة أهداف لواحد.