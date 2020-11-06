الطليعة يواجه الحرجلة بشعار الفوز فقط

حماة – منير الأحمد

ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الكروي الممتاز يستضيف الطليعة التاسع (نقطة واحدة) فريق الحرجلة الأخير (بلا نقاط) اليوم في مباراة يحتاج كلا الفريقين لنقاطها، فالطليعة يسعى لتجاوز آثار الخسارة التي تلقاها أمام الجيش في المرحلة السابقة، فيما يريدها الحرجلة لتجاوز نتائجه السلبية في الدوري حتى الآن.

مدرب الطليعة الكابتن طارق الجبّان أكد أن فريقه سيلعب أمام الحرجلة من أجل الحصول على النقاط الثلاث، مبيناً أن فريقه جاهز فنياً وبدنياً للمباراة مع وجود تصميم كبير من اللاعبين على تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز لتعويض الخسارة غير المستحقة أمام فريق الجيش في المرحلة السابقة.

وأشار الجبّان إلى أنه درس نقاط القوة والضعف ووضع الخطة المناسبة إلى جانب التركيز على معالجة الأخطاء السابقة وزيادة التركيز على الجانب النفسي ورفع الحالة المعنوية للاعبين وتعزيز الحالة الهجومية بما يضمن تحقيق النقاط الثلاث والاستفادة من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره.

بطاقة المباراة

الزمان الثانية ظهراً.

المكان الملعب البلدي في حماة.

لم يسبق للفريقين أن التقيا في الدوري من قبل.