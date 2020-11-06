بدء عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى جميع المحافظات

أكدت وزارة الكهرباء بدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى جميع المحافظات بعد الانقطاع العام الذي حدث في سورية بسبب عطل في الشبكة صباح اليوم.

وذكر مصدر في الوزارة أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجيا إلى جميع المحافطات مشيرا إلى أن ورشات الصيانة تعمل على إعادته إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أوضح في اتصال مع قناة السورية في وقت سابق أن عطلاً حدث في الشبكة أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي فى سورية لافتاً إلى أن العمل جار على إعادة التيار إلى كل محطات التوليد.

وأوضح الزامل أن تحديد سبب العطل يتم من قبل مهندسي الحمايات إذ يتوقع أن هزة حدثت على الشبكة نتيجة خروج إحدى مجموعات التوليد أي انخفاض تردد تلاه خروج مجموعات التوليد تباعاً.

وبين الزامل أن إعادة المنظومة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي تحتاج إلى توازن وهدوء تام وتدقيق بالتوتر والتردد مشيراً إلى أنه عند استقرار التيار الكهربائي سيقوم مهندسو الحمايات بتحديد العطل وتفسير سببه وتسلسل حدوثه.