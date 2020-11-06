تنفيذي السويداء يحدد سعر ربطة الخبر بـ 125 ليرة

السويداء – رفعت الديك

بيّن مدير فرع المخابز في السويداء علاء مهنا أنه تمّ تحديد سعر ربطة الخبز من المعتمدين بمبلغ 125 ليرة سورية، ومن أكشاك السورية للتجارة بـ 110 ليرات، مشيراً إلى أنه وبناءً على قرار المكتب التنفيذي في المحافظة تمّ تحديد أجور نقل وعمولة ربطة الخبز لدى أكشاك فرع المؤسسة السورية للمخابز ومنافذ بيع فرع المؤسسة السورية للتجارة في جميع أنحاء المحافظة بمبلغ قدره 10 ليرات عن كل ربطة، كما جرى تحديد أجور نقل وعمولة ربطة الخبز لدى معتمدي المادة كافة بمبلغ 25 ليرة عن كل ربطة. وأكد مهنا أنه سيتمّ بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة المعتمدين عن طريق دوريات حماية المستهلك للتحقّق من مدى الالتزام بتنفيذ القرارات.

هذا ويعاني المواطنون في السويداء من صعوبة تأمين مادة الخبز ونقصها، وخاصة في المناطق التي تخدمها الأفران الخاصة، إضافة إلى التلاعب بالوزن وسوء التصنيع، وزيادة في الأسعار شهدتها الأيام القليلة الماضية.