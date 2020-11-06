جهاز لتطهير الأطعمة الجاهزة

يتم إعداد جهاز خاص لتطهير الأيدي والأدوات والأطعمة الجاهزة للاختبار في روسيا. وقالت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية أنه سيكون أكثر فعالية من المطهرات ومناديل الكحول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

تجدر الإشارة إلى أن الابتكار حصل على اسم Crownbrush. وقال المطورون إنه سيعقم ويدمر بنية البكتيريا والفيروسات.

والجهاز الجديد يشبه القلم برأس تفريغ. لمعالجة اليدين، ويمكن أيضا تثبيت الجهاز في المنازل والعيادات والمحلات التجارية. علاوة على ذلك، بدأ المطورون بالفعل في تطوير مطهر للتعامل مع الملابس والأحذية بعد قياسها.