حامل اللقب يلاحق فوزه الثالث أمام الفتوة

دمشق – البعث

سيكون تشرين حامل اللقب أمام اختبار جدي عندما يحل ظهر اليوم ضيفاً على الفتوة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الكروي الممتاز، فالبحارة نجحوا حتى الآن في تحقيق العلامة الكاملة التي جعلتهم شركاء في الصدارة لذلك سيكون الفوز في لقاء اليوم ضرورياً لمواصلة الانطلاقة المميزة، من جهته الفتوة ينشد تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام جبلة لمصالحة جماهيره التي لم ترضها نتائج الفريق.

الكابتن كنان ديب مساعد مدرب تشرين أكد صعوبة المباراة مشيراً أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري وكل الفرق تسعى لحصد النقاط، وأضاف:بالنسبة لنا بدأنا مشوار الدفاع عن اللقب بثقة وحققنا العلامة الكاملة بالمباراتين ونسعى اليوم لحصد نقاط مباراتنا مع الفتوة لنبقى في الصدارة، وسنعمل على تقديم مباراة تليق باسم تشرين خاصة وأن الفريق بقمة جاهزيته والروح المعنوية لدى الفريق عالية وتبقى أرض الملعب هي الفيصل.

بطاقة المباراة

الزمان الثانية ظهراً.

المكان ملعب الجلاء في دمشق.

في ذهاب الموسم الماضي فاز تشرين بأربعة أهداف لواحد.