حدث الموسم.. افتتاح ملعب الحمدانية وديربي المحبة بين الاتحاد والحرية

حلب – محمود جنيد

تشرق اليوم شمس جديدة في سماء الرياضة الحلبية: حدث مزدوج يثمثل في افتتاح ملعب الحمدانية في حلب بعد ثماني سنوات من الخروج عن الخدمة، ولقاء الديربي الحلبي العريق بين قطبي الشهباء الاتحاد والحرية ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الكروي الممتاز.

التحضيرات والتنسيق للمباراة الحدث حتى موعد كتابه هذه السطور ظهيرة الخميس كانت قائمة، وأخرها الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مكتب الشباب في فرع حلب للحزب الرفيق عبد المنعم رياض مع ممثلي وسائل الإعلام الرسمية، بحضور رئيس التنفيذية الحلبية مع عدد من أعضاء اللجنة وتناول الاجتماع كل ما يتعلق بما من شأنه إخراج الديربي بأفضل حلة ممكنة، ولتسود نتيجته انتصار الجميع بصرف النظر عن النتيجة من خلال انتصار الأخلاق والروح الرياضية.

وبالعودة للشق الفني من استعدادات الفريقين، يمكن الحديث عن أجواء متباينة بين الشحن الداخلي الاتحادي الذي سببته التسريبات الواصلة لمسامع مدرب الفريق مهند البوشي حول نية عزله من قبل الإدارة، والذي اضطر لنفيها بعدها لتطويق الجدل والأزمة التي خلقتها قبل موعد حساس ومهم، ويحتاج لاستقرار معنوي، كذلك تهديد أحد أعضاء الإدارة حسب ما ورد لـ “البعث” بفسخ عقود اللاعبين في حال الخسارة وعدم تأدية الواجب المطلوب، وهذا كله خلق البلبة والأجواء غير المريحة في المعسكر الأحمر، عكس واقع الأمر على الجانب الأخضر الذي رشحت منه حالة الوفاق الإيجابية بين عضو الإدارة مشرف الكرة وكادر الفريق بعد خلاف طويت صفحته تماماً.

وبالنسبة لتصريحات مدربي الفريقين فقد كانت عامرة بالتفاؤل إذ أكد مدرب الحرية مصطفى حمصي أن فريقه جاهز للمباراة وهدفه تحقيق فوز مشروع على الجار، وبين حمصي أنه درس الاتحاد وحدد الصيغة التي يجابهه بها لتحقيق الفوز الأقرب لفريقه.

من جانبه، مهند البوشي مدرب الاتحاد الذي يقع تحت الضغط الكبير بسبب تأخر فريقه على اللائحة بعد خسارتين متتاليتين، أفصح بأنه ركز على الإعداد النفسي لفريقه الذي يحتاج لفوز فك العقدة لينطلق دون توقف نحو مواقع القمة، وأكد على جاهزية فريقه الديربي لاستعادة الثقة و مصالحة الجماهير فيه.

رقمياً تاريخ مواجهات الفريقين يشير إلى فوز الاتحاد بـ ٢٩ مواجهة، من أصل ٧٥، مقابل ٢٢ فوز للحرية و٢٤ تعادل. ويعد رضوان الأبرش الهداف التاريخي للديربي بتسعة أهداف، وفي آخر موسم التقى فيه الفريقان ٢٠١٧ / ٢٠١٦ فاز الاتحاد ذهاباً بهدفين لهدف وإياباً بهدفين نظيفين.

يشار إلى أن دخول الجماهير للمباراة سيكون مجانياً بعد شراء أحد المحبين لحقوق فتح الأبواب مجاناً مقابل ١٢مليون دفعها للمستثمر الذي رسا عليه المزاد بتسع ملايين و200 ألف.