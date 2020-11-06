ديربي منتظر بين حطين وجبلة في الدوري الممتاز

اللاذقية- خالد جطل

تعود الإثارة من جديد اليوم إلى ملعب الباسل بتجدّد لقاءات ديربي محافظة اللاذقية، حيث يستضيف حطين السابع (ثلاث نقاط) جاره جبلة الرابع (أربع نقاط) في لقاء صعب على الطرفين ومثير بنقاطه المضاعفة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الكروي الممتاز.

الكابتن حسين عفش مدرّب حطين أكد على صعوبة مباريات الديربي والتي تنتفي فيها كل الفوارق والكلّ ينظر لها باهتمام، مضيفاً: تحسّن الفريق بدنياً وقدمنا مباراة جيدة أمام الحرجلة، سنواجه جبلة الذي يدخل هذا الموسم بروح جديدة ونفس مغاير للسنوات الماضية، وقد حقّق نتائج إيجابية بالجولتين الماضيتين، وكل مباراة تحتاج لتركيز وأوراق لعب خاصة بها، ونحن نسعى للخروج بنتيجة إيجابية ولتأكيد ما تحقّق بالموسم الماضي وإرضاء جماهيرنا المتعطشة للانتصارات.

أما الكابتن عمار الشمالي مدرّب جبلة فشدّد على أهمية نقاط المباراة قائلاً: تعرّض حطين للخسارة في مباراته الأولى لكنه نجح في مباراة الحرجلة، واليوم يلعب مباراته معنا وهي بالنسبة له مهمّة جداً، فهو يمتلك عناصر متمكنة ومتميزة قادرة على قلب الموازين، وسيدخل اللقاء بروح معنوية عالية كونه سيلعب على أرضه، وهذا سيصعب المهمّة علينا، لدينا طموح كبير لتقديم مباراة كبيرة ونحن سندخلها للخروج بنتيجة إيجابية وترك بصمة قوية.

بطاقة المباراة

الزمان: الثانية ظهراً.

المكان: ملعب الباسل في اللاذقية.

في ذهاب الموسم الماضي فاز حطين بهدف نظيف.