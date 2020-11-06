روبوت لمحاكاة إمساك يد العروس!

طور خبراء الروبوتات جهازا يبدو غريبا إلى حد ما، يمكنه محاكاة تجربة إمساك يد امرأة، في محاولة لمكافحة أزمة الشعور بالوحدة في اليابان. ويقول الباحثون في جامعة Gifu: “بالنسبة لبعض الناس، العثور على صديقة هو أمر صعب للغاية”. ومع وضع هذه المشكلة في الاعتبار، قرروا إنشاء طريقة جديدة للرجال الوحيدين “لتجربة إمساك يد صديقتهم بسهولة أكبر” من المواعدة الفعلية. وهكذا، ولد مشروعهم، يد آلية تسمى Osampo Kanojo، أو “Walking Bride” (عروس).

وللوهلة الأولى، قد تبدو Walking Bride وكأنها مجرد قطعة سيليكون على شكل يدوي، لكنها في الواقع قطعة متطورة إلى حد ما من الآلات. وصُممت أداة خاصة، تُثبت حول كوع العروس، لتقليد حركات الدفع والسحب، ومحاكاة وزن الشخص الذي سيُمسك بيد حقيقية. ويحافظ السطح الخارجي للجهاز الذي يشبه الجلد الناعم، على درجة حرارة جسم الإنسان، مع وجود مسام اصطناعية تعبر عن السائل لتكوين عرق صناعي. ويمكن أيضا إقران اليد المزيفة بتطبيق هاتف ذكي يُشغل صوت خطى المرأة. كما أنها معطرة بمزيج عطري خاص من الصابون ومستحضرات التجميل، مصمم لتقليد رائحة بشرة المرأة الحقيقية.

وشدد المطورون على أن الغرض منه هو إراحة ليس فقط الرجال المنعزلين في اليابان، ولكن أيضا أولئك الذين يعانون من القلق بسبب العزلة الاجتماعية وسط جائحة “كوفيد-19”.