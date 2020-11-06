فرقة دمشق لموسيقا الجاز على مسرح ثقافة حمص

حمص-البعث:

بعد حفلها الشهر الماضي على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، تحل فرقة دمشق لموسيقى الجاز بقيادة الفنان دلامة شهاب، ضيفة على خشبة مسرح دار الثقافة في حمص، في أمسية موسيقية شهدت حضوراً شبابياً لافتاً.

أقيم الحفل برعاية وزارة الثقافة، والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون، ومديرية ثقافة حمص، وقدمت الفرقة فيه مقطوعات موسيقية متنوعة لموسيقيين عالميين معروفين، حيث تنوّعت المقطوعات بين أنواع مختلفة من الجاز منها (Latin jazz وswing وclassic jazz (ومقطوعتي“The pink Panther” و“I feel good”.

شهد الحفل تفاعلا مميزا بين العازفين والجمهور الحمصي، كانت ذروته مع المقطوعة الختامية “تيكيلا”.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول للفرقة خارج دمشق، كما قال قائد الفرقة، الذي اعتبره خطوة مهمة هدفها إعادة نمط الجاز إلى سورية بعد انقطاع طويل بدأ عام 2011، وبإمكاننا القول إنها أول فرقة لموسيقى الجاز بعد هذه الفترة. نأمل أن تكون بداية لسلسلة حفلات في مختلف المحافظات السورية.

تتألف فرقة دمشق لموسيقا الجاز من مجموعة عازفي الآلات النفخية في سورية ذوي الخبرة والذين شارك بعضهم في أوركسترا الجاز السورية منذ عام 2005، تأسست عام 2018 وقدمت أولى حفلاتها في مجمع دمر الثقافي بمشاركة مجموعة من المغنين كما نظمت في عام 2019 ورشة عمل لتعريف طلبة المعهد العالي للموسيقا بالجاز تبعها حفل للطلبة المشاركين بدار الأسد.