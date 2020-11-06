فضّ الشراكة عنوان لقاء الوحدة وضيفه الوثبة

دمشق – سامر الخيّر

يستضيف الوحدة صاحب المركز السادس (أربع نقاط) اليوم نظيره نادي الوثبة الخامس (أربع نقاط) في قمة الجولة الثالثة من الدوري الكروي الممتاز، ويسعى البرتقالي إلى فك شراكة النقاط والاقتراب أكثر من مراكز الصدارة واستغلال تعثر الكرامة أو الجيش في لقائهما، وخاصةً أن البرتقالي تنتظره مباراتان قويتان في الجولتين القادمتين أمام جبلة ثم تشرين، ومع انضمام محمد زينو ولؤي شريف لقائمة الغائبين عن نادي العاصمة ستكون المهمة أكثر صعوبةً، رغم أن عودة مؤيد العجان بعد انتهاء فترة عقوبته ستكون ورقة رابحة معنوياً وفنياً.

وعلى المقلب الآخر، سيحاول الوثبة الخروج ولو بنقطة، بانتظار لقاءيه القادمين والسهلين نسبياً أمام الشرطة ثم الاتحاد المتخبط، لكن هدفه ليس سهلاً، وهو يلعب على أرض خصمه ولم يستعد إلى الآن أداءه الذي مكنه الموسم الماضي من المنافسة على لقب الدوري ومزاحمة البطل تشرين.

وفي تصريح لـ “البعث” أكد مدرب الوحدة غسان معتوق أهمية المباراة لتعويض النقطتين التي خسرهما الفريق من التعادل أمام الشرطة في الجولة السابقة، ومن جهة أخرى هي صعبة نظراً للظروف التي نمرّ بها في ظلّ وجود العديد من الغيابات للإصابة أو العقوبة، وأشار المعتوق إلى أن هدف الفريق الفوز بكل المباريات لذلك يقوم الجهاز الفني بالتعامل مع كل مباراة على حدا، مبيناً أن الوثبة فريق قوي ومستعد، لكن لاعبيه متحفزون ويقدمون أفضل ما عندهم في كل مباراة.

بطاقة المباراة

– الزمان الثانية ظهراً.

– المكان ملعب تشرين في دمشق.

– خسر الوحدة أمام الوثبة في ذهاب الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

-ستقام المباراة دون جمهور بسبب عقوبة اتحادية.