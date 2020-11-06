لقاء قمة بين الكرامة والجيش في الدوري الممتاز

حمص- البعث

يتصدّر لقاء الكرامة وضيفه الجيش في حمص اليوم مباريات الأسبوع الثالث من ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم، والقاسم المشترك بينهما أنهما يتساويان بكل شيء فكلاهما حقّق الفوز على الاتحاد، كما فاز الجيش على الطليعة بهدف، والكرامة فعل الشيء نفسه وفاز على الحرجلة بهدف.

المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أننا سنكون أمام مباراة قوية ومثيرة مع أفضلية لأصحاب الأرض الذين نجحوا هذا الموسم برسم صورة جميلة تحت قيادة المدرّب أحمد عزام الذي وصف المباراة بالصعبة قائلاً: الجيش يبقى من الفرق الكبيرة رغم افتقاده للكثير من نجومه كونه يملك ثقافة الفوز، لكن فريقنا لا يقلّ شأناً، وما حققناه حتى الآن من نتائج أمر جيد، وطموحنا مواصلة تقديم العروض الجيدة والمنافسة على لقب الدوري والكأس، سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا وهذه ميزة تصبّ في مصلحتنا.

أما مدرّب الجيش رأفت محمد، فقد بيّن أن الكرامة هذا الموسم مختلف عما سبق من حيث التعاقدات وأداء اللاعبين ولديه عناصر مهمّة، مضيفاً: أعتقد أن الكرامة سيكون رقماً صعباً ومن الفرق التي ستنافس على اللقب، في الوقت نفسه فريقنا ليس لقمة سائغة ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية مقرونة بالأداء الجيد.

بطاقة المباراة

الزمان: الساعة الثانية ظهراً.

المكان: ملعب الباسل في حمص.

في ذهاب الموسم الماضي فاز الجيش بهدفي ورد السلامة وعلي خليل.