ناريشكين يؤكد امتلاك موسكو معلومات حول نقل إرهابيين من سورية إلى قره باغ

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين الجمعة أن لدى موسكو معلومات دقيقة تفيد بنقل إرهابيين من سورية للمشاركة بالمعارك في اقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين ارمينيا وأذربيجان.

وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: روسيا تتلقى هذه المعلومات من عدد من البلدان ومن مصادر مختلفة ومن شركائنا وأجهزة الشركاء في الشرق الأوسط والأدنى.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن مؤخراً أن هناك “أدلة قاطعة جديدة” على قيام النظام التركي بتجنيد ونقل مرتزقة من سورية إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك بإقليم قره باغ موضحا أن “الأدلة تشير إلى وجود شبكة إجرامية دولية ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها دون عواقب”.