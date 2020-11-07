أسوأ أداء للاقتصاد القطري منذ 2012

كشفت إحصائيات حكومية أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ عام 2012 خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة إغلاق عدد من الشركات وتقليص الأنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1 % في الفترة من نيسان إلى حزيران، مقارنة بانخفاض قدره نحو 1 % شهدته البلاد في نفس الفترة من العام الماضي. وتأثرت أنشطة النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الترفيه في قطر بشكل كبير من جراء جائحة كورونا.

وتنبأ صندوق النقد الدولي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.5 % هذا العام. وأصاب فيروس كورونا المستجد نحو 129 ألف شخص في قطر، وأودى بحياة 220 حالة، وفقاً للبيانات الرسمية.