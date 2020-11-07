أمطار دير الزور تُعرِّي أداء مجلس المدينة

دير الزور – وائل حميدي

سقطت ورقة التوت عن خاصرة شوارع دير الزور التي أدت الدقائق الأولى من تساقط الأمطار فيها يوم الخميس إلى حالة شبه عامة من الطوفان في المدينة ما اضطر بعض المواطنين إلى السعي لمعالجة فتحات التصريف الصحي بجهود فردية حيث لم يتَّخذ مجلس المدينة احتياطاته الكافية لمثل هذه الأجواء.

وبحسب الجولة التي قامت بها “البعث ” في شوارع المدينة فإن ظاهرة طوفانها كانت كبيرة سواء في الشوارع التجارية الرئيسية وأهمها “شارع الوادي”، أو في الحارات الفرعية، والحديث هنا عن غالبية شوارع حي الجورة الذي يُعتبر الحي الأكثر اكتضاضاً بالسكان.

وبحسب ماوردنا من مجلس المدينة فإن ورشاته استنفرت منذ الصباح للقيام بأعمال التصريف وسط مطالب أطلقها المجلس والخاصة بقلة عدد الآليات والعمال وهذا ماينعكس سلباً على أداء المجلس الذي يتمنى تزويده بما أمكن من آليات وكادر عمالي ليقوم بالمهام المنوطة به على الوجه الأمثل.