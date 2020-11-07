اختتام “ترابك ذهب” ذاكرة تراث الحسكة

الحسكة _ إسماعيل مطر

اختتمت فعاليات مهرجان الحسكة الفني “ترابك ذهب” بتقديم عدة عروض فنية شملت مجالات المسرح والموسيقا والغناء والفلكلور الشعبي. وقد قدمت فرقتا اورشانا ونابادا عدة فقرات فنية تضمنت دبكات شعبية واغاني من تراث الجزيرة السورية حيث جسدت حب الوطن والانتماء له والدفاع عنه في مشاهد فنية تعكس حالة التجذر بترابه وحالة الوحدة الوطنية التي قل نظيرها في العالم، وأكدت سيلفا الاسيا مدربة الفرقة أن هذه المشاركة الفنية بالغناء والدبكات الفلكورية تصب في الفكرة التي يقوم عليها المهرجان والتي تتمثل في أن تراب الوطن وأهله وتراثه هو أغلى ما نملك والعمل على نقل هذا التراث بكل أمانة للأجيال القادمة وتعريفهم ببعده الحضاري الممتد لآلاف السنين يشكل مصدر فخر لكل سوري. كما تم تقديم معزوفة موسيقية بعنوان تناغم “الكلمة والريشة” تعبر عن حالة الإبداع والتألق الفني حيث قدم القاص إبراهيم خلف قصتين بعنوان “سيرة ذاتية وحب في زمن الكورنا” رافقته موسيقا للعازف يحيى عبد الجبار ومشاركة الفنان التشكيلي احمد الحمور من خلال رسم ألوان جمالية معبرة عن القصتين.