الفريق الحكومي: التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أكد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على جميع الوزارات التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفرض ارتداء الكمامات على العاملين والمراجعين ومواصلة عمليات التعقيم وتحقيق التباعد المكاني في أماكن العمل ووسائط النقل الجماعي والمطاعم والمتنزهات والحفاظ على نسب الإشغال المعتمدة فيها وتشديد العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

وشدد المهندس عرنوس على تطبيق كل القرارات الصادرة سابقاً المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وعدم التهاون فيها مع الاستعداد لاتخاذ أي قرار يهدف للتقليل والحد من انتشار الفيروس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية في المدارس والأسواق التجارية وأماكن العمل وأن تقوم الجهات المعنية بدورها كاملاً في مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المناسبة.

وطلب الفريق الحكومي من وزارة الصناعة زيادة إنتاج الكمامات القماشية وكميات المعقمات والأوكسجين لتأمين حاجة المشافي والسوق المحلية منها مع الاستمرار بحملات التوعية التي تقوم بها وزارة الإعلام لرفع درجة الوعي لدى المواطنين تجاه مخاطر انتشار الفيروس والتأكيد على جميع الوزارات والمؤسسات العامة التنسيق مع الوزارة في حملات التوعية التي تقوم بها بهذا الخصوص.

وقدم وزير الصحة الدكتور حسن الغباش عرضاً عن واقع الإصابات وانتشارها في مختلف المحافظات والإجراءات المتخذة لناحية توفير مستلزمات عمل المشافي وزيادة مراكز فحص “PCR” والخطط المقترحة لمواجهة جميع الاحتمالات المتعلقة بتداعيات الوباء وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشافي تتضمن خطة المشفى والاستيعاب وعدد الأسرّة المشغولة وأسرّة العناية المشددة وأجهزة التنفس الآلي وعدد الحالات.

وتحدث وزير التربية الدكتور دارم طباع عن إجراءات تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس وتكثيف جولات فرق الرصد والتقصي وزيادة عدد المسحات للكادر التدريسي والطلاب وتوفير مواد التعقيم والنظافة وأجهزة قياس الحرارة وتكثيف حملات التوعية بين الطلاب والعمل على إدراج نشاط في المدارس يتعلق بكيفية صنع الكمامات القماشية.