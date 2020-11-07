النمسا: على الاتحاد الأوروبي ألا ينخدع بحيل أردوغان

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ السبت أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يعتمد حيلا وأساليب ملتوية في سياساته تجاه أوروبا داعيا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانخداع بهذه الحيل.

وقال شالنبرغ في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية يجب ألا نظهر أي سذاجة وننخدع بحيل أردوغان ويجب على الاتحاد الأوروبي مواجهة السياسات التي يعتمدها تجاهه ليس فقط بكلمات واضحة ولكن أيضا باتخاذ إجراءات ملموسة.

وأشار شالنبرغ إلى أن المشاكل في منطقة شرق المتوسط المتعلقة باحتياطيات الغاز والحدود البحرية لا يمكن حلها إلا على طاولة المفاوضات أو أمام محكمة العدل الدولية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي قرار النظام التركي مواصلة أعماله الاستفزازية شرق المتوسط معتبرا أنها تؤثر على المناطق البحرية اليونانية والقبرصية.

يذكر أن الخلافات بين اليونان وتركيا تصاعدت في الأشهر الماضية بعد مواصلة النظام التركي تحركاته المستفزة شرق البحر المتوسط وإعلانه عن خطة جديدة للتنقيب قرب جزيرة كاستيليريزو اليونانية بينما حذرت اليونان مرارا من أن استفزازات النظام التركي قد تؤدي إلى أزمة شاملة بين دول الاتحاد الأوروبي وهذا النظام الذي يسعى إلى السيطرة على موارد المنطقة الطبيعية في شرق البحر المتوسط.