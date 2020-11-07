“برسم البيع” في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يشارك الفيلم الروائي القصير “برسم البيع” سيناريو وإخراج الشاب جميل جبران، ضمن المسابقة الرسمية للفيلم القصير في مهرجان الإسكندرية السينمائي السادس والثلاثين لدول البحر المتوسط الذي يقام خلال الفترة الواقعة بين 7 و 12 من شهر تشرين الثاني.

تدور قصة الفيلم حول شابة تعاني من اضطرابات نفسية، خسرت أخاها بجريمة قتل، فقررت الانتقام بعد فترة من القاتل المجهول موظفةً حنكتها وذكاءها، ومستغلةً جشعهُ وطمعه فتنصب له فخاً، لتثبت للقاتل أن الحياة ليست بالمال وحده.

الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن إطار مشرع دعم سينما الشباب كما وسبق للفيلم الفوز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة السابع 2020

عن ترشيح الفيلم للمشاركة في المهرجان يقول جبران: إنها الخطوة الأولى للفيلم خارج البلاد، كما أنها الخطوة الأولى من الحلم، ورغبتي في المشاركة هي عرض أفكاري وتسليط الضوء على دوافع وتداعيات النفس البشرية، لدي رغبة بالمشاركة في مهرجانات أخرى أيضاً لطرح الأفكار ذاتها والتعبير عنها بشكل أكبر.

الفيلم من تمثيل: ساره الطويل، مجدي المقبل، محمد شما، مدير الإنتاج: خالد الأحمد،مدير التصوير: نائل تركماني، إشراف فني: فراس محمد، مونتاج: نور الدين كردي، فني صوت: حسان كوكش، موسيقى تصويرية: زاهر قصيباتي، سكريبت وكلاكيت: هلا اللحام، مكساج: زاهر قصيباتي، إكسسوار: محمد خطاب، مكياج: مازن صبورة، فوتوغراف: سلاف مكي.