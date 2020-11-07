بطولة لشطرنج السويداء.. وشكوى من الاستضافة! (مصحح- عمر)

السويداء- زياد عامر

اجتمعت نخبة من لاعبي الشطرنج (المخضرمين) في محافظة السويداء في قاعة اللعبة بمدينة المزرعة الرياضية للمشاركة في بطولة المحافظة التي أُقيمت حسب النظام السويسري من سبع جولات بمشاركة 18 لاعباً.

وبعد منافسات قوية تمكّن الخبير إحسان كنعان من التتويج بالمركز الأول جامعاً ست نقاط وبلا خسارة، تلاه زاهر مكارم، ثم مازن جمول، ووسام العشعوش بالمركز الرابع، وحازم الشوفي خامساً.

وللاقتراب أكثر من أجواء البطولة التقت “البعث” صاحب المركز الأول إحسان كنعان الذي اشتكى من سوء مكان إقامة البطولات، مشيراً إلى أن اللاعبين سئموا من خوض البطولات في قاعة تقبع تحت المدرجات، مضيفاً: المستوى الفني كان جيداً، وما ميّز البطولة هي المحبة بين اللاعبين وكان طابع التنافس الشريف حاضراً، شخصياً سبق لي الفوز بلقب بطولة المحافظة ثلاث مرات من قبل، وعلى مدى 40 عاماً من ممارستي اللعبة حصلت على 150 ميدالية محلية وخارجية مع المنتخب الوطني.