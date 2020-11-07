تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة اللاذقية
اللاذقية – مروان حويجة :
اصدر وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف القرار رقم 154 /ن القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة اللاذقية.
وتضمن القرار تسمية عصام مصطفى عابدين رئيساً للمجلس وصفوان ثابت دريوس نائباً لرئيس المجلس وعضوية كل من ابراهيم أحمد حسن ويعرب أحد داؤود وفادي نوفل الحلو وحسين خالد زنجرلي ونمير نصر الدين عابدين وفادي سمعان شربك وزيد مصطفى حسينو.
ويمارس المكتب اختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي المحددة بقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لحين اجراء انتخابات جديدة.