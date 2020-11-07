فنانو حماة التشكيليون يعقدون مؤتمرهم الانتخابي

حماة – منير الأحمد:

انتخب أعضاء الهيئة العامة لفرع نقابة الفنانين التشكيليين في حماة أعضاء النقابة ومتمموها، وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت في مبنى النقابة بعد فرز الأصوات فوز الفنانين حسب الترتيب: محمد بسام الصباغ وفواز كرديش معراوي ورشا ايليا جزدان ومحمد راغب حواضري وعبد الهادي الوضيحي، في حين فاز المتممين للمؤتمر العام بالتزكية الفنانون: يونس سليمان ناصيف وزهربان حاج إسماعيل.

ولفت الرفيق أمين فرع الحزب إلى الدور الفاعل للفن في حياة المجتمعات وفي بناء الإنسان ودور الفنانين البارز في تعزيز الرسالة الإنسانية والحضارية والثقافية انطلاقاً من كونهم في طليعة شعبنا الذي يحمل في قلبه الوطن ويدافع عن قضايا الشعب، ‏‏مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل الدعم للنقابة لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات الوطنية.

وأشار رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين إحسان العر إلى أن المؤتمر الانتخابي هو خطوة لبدء مرحلة جديدة لإعادة بناء الوطن وتفعيل دور الفن التشكيلي لمنح صورة تلبي تطلعات الفنانين في حماة، متطرقاً لإنجازات وعمل المكتب التنفيذي التي منها إعادة بناء الاتحاد وكيانه المستقل، وبدء صرف الراتب التقاعدي من ١/ ٧ / ٢٠٢٠ ، وتحقيق الاستثمارات التي تعود بالفائدة على الاتحاد. حضر العملية الانتخابية هناء الأحمد عضو قيادة فرع الحزب وأعضاء النقابة المركزية لينا ديب وهبة سعيد ويوسف ناصر أمين السر العام للنقابة.