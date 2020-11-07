“قسد” العميلة تشن حملة اعتقالات في غريبة الشرقية والباغوز

داهمت ميليشيا “قسد”، مدعومة بحوامات قوات الاحتلال الأمريكي، قرية غريبة الشرقية في ريف الحسكة الجنوبي، واختطفت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة.

وفي ريف دير الزور الشرقي أفادت مصادر محلية بأن الميليشيا المدعومة أمريكياً شنت حملة مداهمات طالت عدداً من منازل قرية الباغوز التابعة لمنطقة البوكمال وخطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم مكبلين إلى جهة مجهولة، وسط إطلاق عناصرها رشقات من بنادقهم الحربية لتخويف الأهالي ودب الذعر في نفوسهم.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر أهلية أن مجهولين استهدفوا بعدد من قذائف الهاون مستودع أسلحة تابعاً لميليشيا “قسد” في قرية علوة بريف الحسكة الجنوبي ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة فيه وإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

بالتوازي، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها اعتدوا من مراكز تحصيناتهم بالقذائف المدفعية على منازل المواطنين في بلدة عين عيسى والقرى التابعة لها شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية.