موافقة حكومية على تنفيذ طرق مدينة معارض السيارات، وتأمين مستلزمات صحية للمشافي العامة

دمشق – البعث

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على العقد المبرم بين محافظة ريف دمشق والشركة العامة للبناء والتعمير، لتنفيذ مشروع أعمال شبكة الطرق في مدينة معارض السيارات بالدوير.

وتأتي هذه الموافقة في سياق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم مهنة بيع وشراء السيارات في محافظتي دمشق وريف دمشق والحد من انتشار هذه المهنة على مداخل مدينة دمشق.