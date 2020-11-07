موافقة حكومية على تنفيذ طرق مدينة معارض السيارات، وتأمين مستلزمات صحية للمشافي العامة
دمشق – البعث
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على العقد المبرم بين محافظة ريف دمشق والشركة العامة للبناء والتعمير، لتنفيذ مشروع أعمال شبكة الطرق في مدينة معارض السيارات بالدوير.
وتأتي هذه الموافقة في سياق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم مهنة بيع وشراء السيارات في محافظتي دمشق وريف دمشق والحد من انتشار هذه المهنة على مداخل مدينة دمشق.
كما وافق عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المصادقة على عقدين لتأمين لزوم أجهزة تفتيت الحصيات في مشافي وزارة الصحة وتأمين أدوية لزوم القطاع الصحي، بغية تأمين المستلزمات الطبية للمشافي العامة بما يمكنها من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
Adeeb Radwan و٢٢٥ شخصًا آخر
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