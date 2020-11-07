نائب رئيس الاتحاد الرياضي يطالب التنفيذية الحلبية بتدارك الأخطاء التنظيمية (مصحح- عمر)

حلب- محمود جنيد

لم يمرّ نائب رئيس الاتحاد الرياضي عمر العاروب مرور الكرام على الاجتماع التنسيقي قبل الديربي الحلبي الذي عُقد في مقر اللجنة التنفيذية في حلب الخميس الماضي، رغم أنه جاء في خواتيم الجلسة، إذ ألقى كلاماً مختصراً مفيداً على مسامع الجميع، ومن بينهم رئيس التنفيذية الحلبية وعضو التنفيذية رئيس مكتب التنظيم، له أبعاده التي نسقطها على موضوعنا الذي نشرته “البعث” مؤخراً حول المخالفات التنظيمية وواقع الظلم والإقصاء والمحسوبيات بالنسبة لألعاب القوة وكوادرها في حلب، إذ أكد العاروب أن المكتب التنفيذي يسعى لإعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، من خلال نهج العمل المؤسّساتي بعيداً عن التفرد والشخصنة التي يجب التخلّص منها، لتستعيد الرياضة الحلبية والسورية ألقها.

وخارج مكان الاجتماع وبعد انفضاضه، كان لما قاله نائب رئيس الاتحاد الرياضي بلهجة اختلط بها العتب بالنقد، ووجّهها لرئيس التنفيذية ومسؤول التنظيم نفسه عندما تحدث عن ضرورة العمل دون أخطاء تنظيمية صدى كبيراً. وهذا الكلام جاء ليؤكد أن هنالك أخطاء، وهناك من سينتهز فرصة وجود رئيس المكتب التنفيذي ونائبه في حلب من كوادر ألعاب القوة الحلبية، ليطرحوا مظلمتهم لعلّ وعسى أن تكون هنالك آذان مصغية.

وبالعودة إلى قلب الاجتماع التي تقدّم ذكره، فقد كان من بين طروحاته، إعادة هيكلة وترميم اللجان الفنية للألعاب في حلب واللجان المنبثقة عنها، وهذا دليل آخر على أن تعميم المكتب التنفيذي حول ترميم اللجان، لم يتمّ التعامل معه من قبل التنفيذية الحلبية بفعالية، لأن الهمّ الأكبر كان ترتيب الأمور في اللجان الفنية الثلاث (جودو، كاراتيه، ملاكمة) على مقياس البعض، قبل أن تأتي ردة فعل الكوادر التي رفضت هذا الظلم الصارخ.