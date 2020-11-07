الحرائق الحراجية تعدت الـ 535.. و6 ملايين غرسة في عيد الشجرة

دمشق – محسن عبود

سارعت مديرية الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى تلافي الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمساحات التي تعرّضت للحرائق خلال الشهر الماضي، وذلك من خلال حصر هذه الأضرار ليتمّ معالجتها بعمليات التشجير الاصطناعي والطبيعي،.

وحول هذه الحرائق والمساحات التي التهمتها النيران، أوضح مدير الحراج الدكتور المهندس حسان فارس أن عدد الحرائق الاجمالية الحاصلة خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 83 حريقاً حراجياً بمساحة إجمالية بلغت 30072.675 دونماً في جميع المحافظات، في حين أن عدد الحرائق في محافظة اللاذقية بلغ منذ بداية العام 108 حرائق بمساحة 2091 دونماً، وفي محافظة طرطوس اندلع 76 حريقاً بمساحة 457.2 دونماً، وفي محافظة حمص 102 حريق بمساحة 2192 دونماً، وفي محافظة حماة 23 حريقاً بمساحة 12353.175 دونماً، أما في الغاب فبلغ عدد الحرائق 45 حريقاً بمساحة 24216.715 دونماً.

وأشار فارس إلى أن العمل لا يزال قائماً لحصر مساحات هذه الحرائق بدقة بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد باستخدام الصور الفضائية عالية الدقة، إضافة إلى العمل الميداني بتوثيق حدود المواقع الحراجية المحروقة وتثبيتها بأحجار ملوّنة معلومة الإحداثيات بالاعتماد على الحدود التي تمّ رسمها على الصور الفضائية، حيث يتمّ العمل على حصر الأضرار التي نتجت عن الحرائق، ولذلك تمّ تشكيل لجان مركزية ولجان تنفيذية ولجان فرعية، مهمّتها إعداد قوائم السكان المتضررين وتنظيم وضبط المساعدات المقدّمة من كافة المنظمات الدولية والفعاليات الأهلية، وحصر المساحات المتضرّرة واقتراح الأنواع المناسبة للزراعة، منوهاً بمبادرات مؤسّسات المجتمع المحلي للمشاركة بحملات التشجير في المناطق الحراجية التي تعرّضت للحريق أو المتدهورة، حيث يتمّ الآن تكليف مسؤول الإرشاد لدى دوائر الحراج في المحافظات بحسن استقبال المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي الراغبين بالمشاركة بعمليات التشجير واستلام طلباتهم وتقديم شرح مفصّل لهم عن كيفية وإمكانية مشاركتهم والأسس والمعايير الفنية والعلمية الواجب اتباعها أثناء عملية التحريج، مع توضيح آلية إعادة تأهيل المواقع وفقاً لنتائج وتقارير فرق البحث المشكّلة بهذا الخصوص (إما عن طريق الغراس وحملات التحريج أو البذور/ أو تأمين الحماية اللازمة لفسح المجال للتجدّد الطبيعي)، بغية تحقيق الهدف بشكل جيد كي يسهم في زيادة رقعة المساحة الحراجية وتأهيل المواقع المحروقة والمتدهورة، كما يتمّ وضع لوحات إرشادية ضمن لوحات الإعلان لتوجيه المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي الراغبين بالمشاركة في حملات التشجير لمراجعة شعبة التنوع الحيوي وإدارة المحميات (مسؤول الإرشاد).

وكشف فارس أن الاحتفال بعيد الشجرة سيكون في محافظة حماة منطقة مصياف، حيث سيتمّ زراعة 6 ملايين غرسة في هذه المناسبة، وسيتمّ خلاله دعوة كافة الفعاليات والمنظمات والاتحادات للحضور والقيام بتشجير المساحات المقرّر تشجيرها بالأشجار الحراجية في كلّ موقع.