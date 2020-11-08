أرمينيا تنفي سيطرة أذربيجان على مدينة شوشا الاستراتيجية

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن قوات بلاده أحكمت السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، وهو ما نفاه مسؤولون من أرمينيا.

وقال علييف في كلمة متلفزة: “إنّ العلم الأذربيجاني يرفرف فوق شوشا”، مضيفاً: “تم تحرير شوشا.. أهنئ الشعب الأذربيجاني بأسره بهذا الإنجاز”. ولفت إلى أن القوات الأذربيجانية أحكمت سيطرتها منذ بداية جولة التصعيد الحالية في قره باغ على أكثر من 200 بلدة في المنطقة المتنازع عليها، مشدّداً على مواصلة الحرب حتى الانتصار التام، حسب وصفه.

بالمقابل، نفى مسؤولون أرمينيون إعلان الرئيس الأذربيجاني السيطرة على المدينة التي تقع على بعد 15 كيلومتراً جنوب ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ وأكبر مدنه، ومن ثم أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية على لسان المتحدث باسمها أرتسرون أوفانيسيان أن القتال في مدينة شوشا الاستراتيجية لا يزال مستمراً بين القوات الأرمينية والأذرية داخل المدينة وفي محيطها.

وذلك بعد تأكيد سابق لوزارة الدفاع الأرمينية أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس جمهورية قره باغ أرايك هاروتيونيان بقلب الأرمن النابض.

بدورها، نفت إدارة جمهورية قره باغ صحة هذا الإعلان، قائلةً: “إنّه موجه لإضعاف معنويات القوات الأرمينية”، وأشارت إلى استمرار العمليات العسكرية.

في سياق متصل، أعلنت وزيرة التعليم والعلم والثقافة في “جمهورية قره باغ”، لوسيني قره خانيان، أن عشرات المدارس والحضانات تم تدميرها جراء النزاع الأرمني الأذربيجاني الجاري.

ونقل المركز الإعلامي الرسمي في الجمهورية عن الوزيرة قولها، اليوم الأحد، إنه “نتيجة للحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها جرى تدمير ما يزيد عن 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات والقدر نفسه من المواقع الثقافية على أراضي أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ)”.

وذكرت المسؤولة أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألف من مواطني الجمهورية غير المعترف بها، بمن فيهم 24 ألف طالب مدرسة و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، إضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، حرمتهم من حقهم في التعليم.