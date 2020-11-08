حكايات للأطفال في المكتبة العمومية

اللاذقية- مروان حويجة

تقدّم مكتبة الأطفال العمومية أساليب وطرائق ثقافية متنوعة لإيصال الأفكار والمعلومات للأطفال ولتحقيق أكبر فائدة ممكنة مع المتعة في متابعة الأنشطة والفعاليات التي يتفاعل معها الطفل، وذكرت مديرة المكتبة ميس الدسوقي أنه في إطار السعي المستمر لمكتبة الأطفال العمومية ودأبها على إيصال المعلومة والفائدة من خلال أفكار متجددة خلاقة فإنه يتم تقديم الحكايات للأطفال ومن إحدى هذه الأفكار “حكايات التيتا” ترويها منسّقة الأنشطة في المكتبة فاطمة حواط بأسلوبها الشيّق وسردها المتسلسل الجذاب وزيها التنكري المحبب، فهي تحرص على إيصال المعلومة والفائدة للأطفال من خلال تحفيزهم أثناء الحوار لإعطاء أفكار وحلول ذات قيمة ومضمون لتكون مستمدة من شخصية الأطفال وأفكارهم وأقرب لنفوسهم وخيالهم وبهذا تكون المكتبة حققت هدفها بالجمع بين الفائدة والمعلومة والمرح والمتعة، وتأتي الحكايات هذه ضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة بما يتكامل مع البرامج والأنشطة الموجهة للطفولة الهادفة إلى التعلم النشط عن طريق اللعب وفق منهج المونتيسوري ولليافعين نادي القراءة والسينما الهادف إلى تشجيع الأطفال على قراءة الكتب ومناقشتها بطريقة موضوعية مع أقرانهم.