مشفى ابن النفيس: زيادة بسيطة بعدد المراجعين بأعراض كورونا خلال الأيام الأخيرة

كشف مدير الهيئة العامة لمشفى ابن النفيس بدمشق الدكتور نزار إبراهيم عن زيادة بسيطة بعدد الحالات التي تراجع قسم الإسعاف بالمشفى خلال الأيام العشرة الأخيرة بشكوى أعراض إصابة بفيروس كورونا خاصة الأعراض التنفسية وتتراوح هذه الزيادة بين 10 إلى 12 بالمئة مقارنة بالأعداد التي راجعت المشفى خلال الشهر الماضي.

ولفت الدكتور إبراهيم إلى أن عدد مراجعي قسم إسعاف الأمراض الداخلية بالمشفى يومياً يقدر حالياً بشكل وسطي من 80 إلى 100 مريض منهم 10 إلى 15 حالة تكون بأعراض انفلونزا موسمية الكريب أو أعراض كورونا.

وبين الدكتور إبراهيم أنه يتم نقل المرضى المشتبه إصابتهم بكورونا إلى قسم عزل خاص بالمشفى لتقييم الحالة السريرية للمريض وإجراء الاختبارات التشخيصية منها صورة الطبقي المحوري أو اختبار PCR وفي حال التأكد من الإصابة يتم نقل المريض إلى مشفى الزبداني لتلقي العلاج أو الإبقاء في العناية المشددة مشيراً إلى وجود 6 حالات إصابة بكورونا في المشفى حالياَ.

وأكد الدكتور ابراهيم أن المشفى ومنذ بدء جائحة كورونا اتخذت كل الإجراءات الوقائية للتصدي للفيروس لضمان عدم نقل العدوى إلى الكادر الطبي وتم العمل على تعزيز حماية الكوادر الصحية ضمن حملة وزارة الصحة بهذا الشأن حيث شددت المشفى الإجراءات المتعلقة بارتداء وسائل الحماية الفردية والتعقيم المستمر إضافة إلى إلزام مراجعي المشفى ومرافقيهم في مختلف الأقسام بإجراءات الوقاية داعياً الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة الصحية كارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد المكاني لتجنب انتشار أوسع للفيروس