مهرجان التراث الشعبي السادس في طرطوس

طرطوس- وائل علي

تقيم وزارة الثقافة- مديريتي التراث والثقافة بطرطوس مهرجان التراث الشعبي السادس بطرطوس غداً الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهراً في صالة المركز الثقافي ويستمر لغاية 11 من الشهر الجاري ويتضمن حفل الافتتاح كلمات مديرية الثقافة وراعي المهرجان وافتتاح معرض التراث للحرف اليدوية بمشاركة حرفيين في أعمال الفضة والأحجار الكريمة وأعمال القش الطبيعي وشرانق الحرير وخيوط الحرير الطبيعي والعسل الطبيعي وصابون الغار والخيزران ومجسمات سفن وآلات موسيقية وأعمال فنية وافتتاح معرض الحرف والمقتنيات اليدوية التراثية الذي يضم أعمالاً خشبية وشرقيات والضغط على النحاس وأعمال بورق الألمنيوم والخشب والرمل البحري ومواد غذائية ومقطرات وحلي ومجوهرات وكريمات طبية مقطرة بماء الورد وأعمال نحتية ودمى مشغولة بخيوط الصوف والصدفيات. وعند السادسة مساءً لوحات شعبية من تراث طرطوس وسورية لفرقة أرادوس للفنون الشعبية وأمسية زجلية لفرقة البيلسان.

بعد غد الثلاثاء ندوة بعنوان “طرطوس في تراثها البري والبحري” للباحثين مروان حسن وبسام وطفة في الساعة الثانية عشرة ظهراً في صالة المركز الثقافي بطرطوس بمشاركة الجانب الروسي في البعثة السورية الروسية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار الغارقة في البحر. وعند السادسة مساءً أمسية تراثية لفرقة أساتذة المعهد العربي للموسيقا في صالة المركز الثقافي بطرطوس.

ويختتم المهرجان يوم الأربعاء بمحاضرة حول طقوس العرس الريفي في الساحل السوري للباحث حسن إسماعيل الساعة الثانية عشرة ظهراً في صالة المركز الثقافي بطرطوس. وعند السادسة مساءً أمسية موسيقية لمجموعة عبق الموسيقية. وسيتم في الختام تقديم شهادات للمشاركين.