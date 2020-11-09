انطلاق فعاليات مهرجان التراث السادس في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات مهرجان التراث الشعبي السادس الذي تقيمه وزارة الثقافة (مديرية التراث الشعبي)، ومديرية الثقافة في طرطوس الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام احتفاءً بأيام التراث السوري، في صالة المركز الثقافي في طرطوس.

تضمن المهرجان في يومه الأول افتتاح معرض التراث للحرف اليدوية، ومعرض الحرف والمقتنيات اليدوية والتراثية وتقديم أعمال يدوية مباشرة، ومعروضات للحرف التراثية والتقليدية وعرض لوحة فنية لفرقة أرادوس للفنون الشعبية.

وأكد توفيق الإمام معاون وزيرة الثقافة، أن التراث الشعبي ثروة كبيرة من المبادئ والقيم، والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة والفنون الأدبية والتشكيلية، وليست قليلة تلك الأغاني الشعبية التي تحدثت عن مدينة طرطوس، وعن المجاهد صالح العلي، واليوم في هذه الظروف الاستثنائية نجتمع لنقول للظلام أن الحياة مستمرة، وأن لنا حضارة وجذورا، فعندما نقول سورية نكاد لا نترك مكان من أرضها (قادش – عمريت- أفاميا – تدمر وبصرى وشهبا والرصافة)، سورية كانت عصية على كل باغ وستبقى بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وحماية الجيش العربي السوري بكل جنوده وأبطاله وكل شهدائه.

مدير الثقافة كمال بدان أكد على دور التراث في مواجهة العولمة التي تحاول تغييب خصوصية المجتمعات، من هنا برزت أهمية التراث الشعبي كعلامة مميزة وفارقة وتتعاظم أهمية الحفاظ عليه. وقد جاءت أهمية مهرجان التراث الشعبي في طرطوس تأكيدا لحقيقة احتفاء سورية ومدينة طرطوس خاصة بالتراث.

منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد حرفيي طرطوس أشار إلى أهمية المعرض الحرفي في تشكيل هوية ثقافية لمدينة طرطوس من قبل حرفيي المحافظة، وأضاف: لقد تأخر مهرجان التراث هذا العام، لكن التراث لن يبقى محجورا ولن يبقى بين الجدران، فهو فرصة لعرض المنتجات الحرفية واليدوية وتأمين تماس مباشر بين الجمهور وتراثه، وفرصة ترويجية من خلال تقديم الحرفيين، وتعريف الناس عليها، لحين انطلاق سوق حرفيي طرطوس، والعمل مستمر لإطلاق أسواق حرفية في أكثر من منطقة. حضر الافتتاح رئيف بدور وثريا الجندي عضوي المكتب التنفيذي في المحافظة، وعبد الكريم عبود رئيس اتحاد حرفيي طرطوس ومحمود موسى مدير المعارض الثقافية ورولا عقيلي مديرة التراث ومدراء المراكز الثقافية والمهتمين.