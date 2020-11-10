مرتزقة أردوغان يستولون على مساحات واسعة من أراضي ريف الحسكة

واصلت التنظيمات الإرهابية التي تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي سرقة ونهب ممتلكات الأهالي واستولت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما يسمى “فرقة الحمزات” الإرهابية استولوا بقوة السلاح على مئات الهكتارات في قرى الدويرى ومساجد وتل البرم وطينة والحردانة بريف منطقة رأس العين، مشيرة إلى حالة السخط السائدة لدى المواطنين في القرى المحتلة بمنطقة رأس العين جراء الممارسات الإجرامية بحقهم من قبل مرتزقة الاحتلال التركي الذين عمدوا إلى منع المزارعين من الدخول إلى أراضيهم بعد زراعتها ونهب محاصيلها الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفقر والجوع بين أهالي المنطقة.

في سياق متصل، جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، وأفادت مصادر أهلية بأن قوات الاحتلال التركي جددت اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية في القرى الواقعة في ريف أبو راسين حيث طال القصف قرى مطمورة وتل حرمل ودادا عبدال وعنيق الهوى ومزرعة جحي بوبي وصفا وبسيس ونويحات وأسدية ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين، مشيرة إلى أن الاعتداءات التركية تسببت بنزوح العديد من الأهالي من قراهم وتشريدهم بين الأراضي الزراعية في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة.

هذا واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين المتمركزين في قرى الداودية وعنيق الاثنين الماضي بالقذائف الصاروخية على محيط قريتي أم حرملة ودادا عبدال شمال بلدة أبو راسين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بشكل شبه يومي بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.