إنارة مدينة درعا بالطاقة البديلة

درعا- دعاء الرفاعي

تواصل ورشات العمل في مجلس مدينة درعا تركيب أجهزة إنارة موفرة للطاقة تعمل بالطاقة الشمسية على أعمدة الإنارة في الشوارع الفرعية والساحات الرئيسية بعد أن تم تركيب 30 جهاز إنارة في بعض شوارع أحياء درعا البلد والمحطة.

وبيّن مدير المشاريع الكهربائية في المجلس المهندس محمد جعارة بأنه سيتم العمل خلال الأيام القادمة بالسرعة اللازمة للانتهاء من المحور الحالي أمام نادي الضباط عبر تركيب 7 أجهزة إنارة مدمجة بالطاقة البديلة من أصل 20 جهازاً باستطاعة “75 واط”، والانتقال إلى محاور أخرى أمام البنك المركزي في منطقة البانوراما، وفي محيط ساحة السرايا ضمن خطة متكاملة لتركيب أجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بقيمة 25 مليون ليرة، وهناك خطوات متتالية لعملية الإنارة تستهدف كامل الشوارع الرئيسية ضمن المدينة، وكافة المحاور فيها.