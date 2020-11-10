دمشق – فداء شاهين

صدر عن قسم علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة دمشق كتاب توثيقي “التراث الشعبي في حياتنا المعاصرة” وثق عدة موضوعات عن التراث منها الانتهاكات الإسرائيلية لآثار الجولان المحتل ومحاولات تشويه الإرث الحضاري العربي منه، تراث سورية في لغتها الآرامية، الأيقونة في التراث الكنسي، حماية التراث الثقافي السوري خلال الحرب، الآثار السورية دلالاتها، استهدافها، حمايتها، المضافات العربية في التراث العربي، دور الإعلام في الحفاظ على التراث الشعبي، التراث السوري بين الماضي والحاضر وغيرها من الموضوعات الأخرى من إعداد د. أمل دكاك، المشرفة على ماجستير التأهيل والتخصص في التراث الشعبي بجامعة دمشق والتي أوضحت لـ”البعث” أن الكتاب ضم أعمال الندوات والنشاطات التي أقيمت بعد إحداث الماجستير منذ عام 2014 /2015، منها ندوة التراث هوية وطن وثقافة مجتمع، وندوة التراث الشعبي وتحديات المرحلة المقبلة، وندوة التراث الشعبي والحياة المعاصرة، لاسيما أن التراث الشعبي يشكل بالبيئات المتنوعة وحدة ثقافية متكاملة شكلها الإنسان عبر تاريخه الطويل بتفكيره الخلاق ويتمثل دور الجامعة في تعزيز دور التراث وانطلاقا من أهمية التراث تم إحداث ماجستير التأهيل والتخصص في التراث الشعبي. ولفتت دكاك إلى أن هذا العام سيتم قبول الدفعة الخامسة في الماجستير والذي يضم من عدة كليات ” الآداب ، كلية الفنون الجميلة، المعهد العلي للفنون المسرحية، التربية، الإعلام، الموسيقى فهناك تنوع في الموضوعات ومشاريع التخرج على صعيد التراث المادي واللامادي.