المرأة السورية ودورها في مواجهة الإرهاب

البوكمال- مساعد العلي

أقامت مديرية الثقافة بدير الزور محاضرة بعنوان (دور المرأة السورية في بناء المجتمع ومواجهة الإرهاب) في المركز الثقافي بالبوكمال ألقتها الرفيقة رولا فؤاد المطرود عضو قيادة شعبة الحزب بالبوكمال، استهلتها بوقوف المرأة السورية وعبر أزمنة مختلفة إلى جانب الرجل في نضاله وكفاحه في تأسيس ثقافة المقاومة والدفاع عن الحياة والوجود، باعتبارها تجليا للحب بمعناه الواسع، حب الحياة والكرامة وإيمان الإنسان بحقه في الوجود بأي مكان. وماخلفته الحرب على سورية من مآسٍ كبيرة على العائلات تأثرت بها المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر ولكنها استطاعت تجاوز هذه الآثار بالتنشئة الحضارية والوعي الاجتماعي الذي تتحلى به، وتعرضت المرأة السورية على يد المنظمات الإرهابية المسلحة لأبشع طرق التعذيب، لكنها أثبتت قدرتها على مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية حيث حملت السلاح في وجه كل من تسول له نفسه النيل منها ومن كرامتها ومارست دورها في المدارس والجامعات والمؤسسات والمشافي، إضافة إلى مساهمتها في الجمعيات الأهلية والمبادرات التطوعية بكل إمكانياتها لرسم البسمة على وجوه أخواتها في الوطن، وأكدت المحاضرة على مواصلة المرأة السورية التصدي للإرهاب والفكر التكفيري، وسوف تبقى المرأة السورية واقفة في مواجهة العدوان وتستقبل الشهداء بالزغاريد لا بالدموع مؤكدة على البقاء والصمود مهما كان الثمن غاليا.