باصات النقل الداخلي ترفض نقل المواطنين بحجج واهية!

اللاذقية- مروان حويجة

رصدت “البعث” مرور باصات للنقل الداخلي على مواقف عدة، منها موقف دوار الزراعة ومفرق بوقا- دوار هارون، دون قيام أي باص بالتحرك ونقل المواطنين بحجة أن بعضها مكلّف بنقل موظفين لقطاعات في الساعة السابعة وأربعين دقيقة، وتكرّر الأمر مع مرور أربعة باصات إلى أن جاء الخامس ليغصً الباص بالركاب من الطلبة والموظفين المضطرين للوصول إلى دوامهم أيضاً!.

وبالتواصل مباشرة مع مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق عيسى أكّد لـ”البعث” أنه في هذا التوقيت تكون مهمات نقل الموظفين قد انتهت تماماً، وأن عزوف أي باص عن نقل الركاب في هذا التوقيت غير مبرّر، والموضوع ستتمّ متابعته مباشرة من إدارة الشركة، موضحاً أنه منذ يومين تمّ تسيير ٩٥ باصاً لتخديم خطوط مدينة اللاذقية ضمن شبكة الخطوط الداخلية وعددها ١٤ خطاً، إضافة إلى تسيير باصات على خط اللاذقية- جبلة.

وأكد عيسى أن نسبة المهمات المكلفة بها باصات الشركة لغاية الساعة السابعة والنصف لا تتجاوز ١٠% وتدخل في خدمة الخطوط الداخلية في الساعة السابعة والنصف لنقل جميع الركاب من طلبة وموظفين إلى دوامهم. ولفت إلى أن خط الزراعة يشهد ضغطاً قياساً عن غيره من الخطوط خلال فترتي الذروة صباحاً وظهراً، لذلك يتمّ رفده بعدد أكبر من الباصات لتخفيف الازدحام. وأشار عيسى إلى أنه ما بين الساعة السادسة والتاسعة والنصف صباحاً خلال اليوم تمّ تسيير ٢٥ نقلة ركاب ما بين اللاذقية وجبلة. وعاود مدير الشركة تأكيده أن هذه الظاهرة ستكون موضع متابعة مباشرة لأجل معالجتها والحؤول دون تكرارها، مع ضرورة تبيان تفاصيل وحيثيات هذه الحالات، متمنياً تزويده في المرات القادمة برقم أي باص للشركة يحصل لديه تقصير أو خلل في خدمة نقل الركاب وتحديد الخط الذي يعمل عليه.