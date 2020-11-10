توزيع ٣٠٠ رأس غنم مجاناً على النساء المعيلات

دير الزور- وائل حميدي

تمّ تخصيص ٣٠٠ رأس غنم لتوزيعها على النساء المعيلات لأُسرِهنَّ ممن لديهنّ أطفال قُصَّر ولا يوجد لديهنَّ مُعيل، وذلك ضمن مشروع الدعم الطارئ لسبل العيش من خلال توزيع المُدخلات الزراعية، حيث تمّ تقديمها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) وبالتعاون مع مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة دير الزور.

مدير زراعة دير الزور المهندس محمود الحيُّو أوضح لـ”البعث” أن المشروع مقسمٌ إلى ثلاث مراحل، تمّ تنفيذ المرحلة الأولى منذ فترة وتمثَّلت بتوزيع ١١٤ رأس غنم في قريتي الطوب والزباري، مبيناً أنه وزع ٨٤ رأس غنم على اثنين وأربعين أسرة من النساء المُعيلات، وسيتمّ خلال الأسبوع المقبل توزيع ١٠٢ رأس غنم على إحدى وخمسين أسرة مستفيدة ممن تُعيلهنَّ النساء، وذلك في بعض قرى الريف الشرقي وهي موحسن والعبد وطابية شامية. وذكر الحيُّو أن التوزيع تمّ وسيتمّ على النساء اللواتي تنطبق عليهنَّ معايير التوزيع المُعتمدة من المنظمة المانحة، وأهمها أن تكون بلا مُعيل وزوجة شهيد وتُعيل أطفالاً قُصَّراً، وهو ما عملت على إعداد بياناته لجانٌ محلية قامت بتنظيم اللوائح الاسمية للنساء المُعيلات.